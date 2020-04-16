Челябинск, , 13:34 — REGNUM В Челябинске суд запретил предпринимателю выдавать потребительские займы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Бизнесмен держит комиссионный магазин в Тракторозаводском районе. То. что там выдают гражданам займы, стало известно в ходе прокурорской проверки. Эта деятельность оформлялась договорами комиссии на реализацию товара бывшего в употреблении, заключаемыми с населением. По сути, гражданам выдавали деньги ещё до реализации предложенного ими товара.

Вопрос о прекращении незаконной деятельности решали в Самарской области. Требования прокурора удовлетворили Автозаводский райсуд Тольятти и Самарский облсуд.