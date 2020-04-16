Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM Игроки ведущих спортивных команд Нижегородской области вместе с проектом «Спорт Порт Онлайн» сняли ролик, в котором передали друг другу «антивирусную эстафету», — сообщает пресс-служба правительства региона.

В ролике из кадра в кадр передается флакон с жидким мылом, как символ соблюдения простых правил гигиены. Спортсмены также обратились к своим болельщикам: они поблагодарили их за поддержку в течение сезона и призвали остаться дома на самоизоляции.

Участниками флешмоба стали игроки хоккейного клуба «Торпедо», баскетбольного и футбольного клубов «Нижний Новгород» и многие другие. Видео доступно в инстаграм-аккаунте проекта «Спорт Порт Онлайн» — @sportportnn.

Как сообщалось ранее, в апреле был запущен и Интернет-проект «Спорт Порт Онлайн"был, новые ролики выходят ежедневно в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, TikTok и Facebook.