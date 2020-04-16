Москва, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил возобновить программу санаторно-курортного лечения ветеранов после завершения распространения коронавируса. Об этом он 16 апреля сообщил на заседании правительства России.

Мишустин поручил обеспечить ветеранов всем необходимым во время распространения коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году 3,5 тыс. участников войны получили курортное лечение, но из-за эпидемиологической ситуации программу приостановили. Он поручил восстановить программу, когда ограничения будут сняты.

Глава правительства предложил рассмотреть мер поддержки ветеранам, в том числе лекарственное обеспечение и медобслуживание, диспансеризацию, медосмотры и операции.

«Это всё должно быть обеспечено для ветеранов бесплатно», — сказал Мишустин.