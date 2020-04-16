Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM Более 20 тысяч жителей юго-западной части столицы Бурятии Улан-Удэ обеспечат чистой питьевой водой в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительства России.

Как отмечается, республиканский минстрой заключил соглашение с администрацией города на возведение объектов водоснабжения. В их число войдут около 3 км магистральных сетей, насосные станции и контррезервуары. Строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» начнётся уже в 2020 году.

«Трубопроводы будут прокладываться ниже глубины промерзания, следовательно, нет необходимости в обогреве труб и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов», — отметили в министерстве.

На эти цели планируется потратить из федерального бюджета около 450 млн рублей. Напомним, в рамках проекта «Чистая вода» планируется обеспечить чистой водой из централизованных систем две трети населения республики к 2024 году.

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