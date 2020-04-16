Махачкала, , 13:36 — REGNUM Беременная женщина 1993 года рождения скончалась в Дагестане от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 16 апреля «360» со ссылкой на источник в региональном минздраве.

27-летняя женщина жила в Хасавюртовском районе, она находилась на третьем или четвертом месяце беременности. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию.

15 апреля пациентку в тяжёлом состоянии доставили вертолётом в Республиканский центр инфекционных болезней, однако спасти её врачи не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля минздрав Дагестана проинформировал о смерти трёх женщин 81, 62 и 58 лет, у которых диагностировали тяжёлую форму пневмонии. Позднее подтвердилось, что все они были заражены коронавирусом нового типа.

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