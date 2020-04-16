Найроби, , 13:27 — REGNUM Музыкант Касонго ва Канема, бывший лидер коллектива Super Mazembe, скончался в своем доме в столице Кении, Найроби. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, конголезский музыкант, который прожил в Кении более 30 лет, приобрел известность в конце 1970-х и был на волне популярности в течение 1980-х.

Группа Super Mazembe наиболее известна такими песнями, как «Shauri Yako», «Kasongo» и «Na Bimaka Te», которые выдержали испытание временем и остаются популярными до сих пор, особенно среди жителей Восточной Африки в возрасте 30 лет и старше.

Три года назад Касонго ва Канема рассказал в интервью на телевидении, что группа начинала как Super Vox в Демократической Республике Конго (бывший Заир), затем переехала в Замбию и в Танзанию, где она сменила название на Super Mazembe, прежде чем обосноваться в Кении.

Касонго ва Канема скончался всего через три дня после того, как другой популярный музыкант и гитарист, Азиз Абди Киламбо, скончался в больнице в Вои в прибрежном регионе Кении.

Киламбо возглавлял группу Benga Africa, и в 1990-х его песни «Matata Sipendelei», «Sina Kazi» и «Nyumbani ni Nyumbani» пользовались большой популярностью на кенийских радиостанциях.