Лос-Анджелес, США, , 13:30 — REGNUM Близко познакомиться с трудностями обучения детей пришлось знаменитой голливудской актрисе Дрю Бэрримор во время карантина, сообщает Daily Mail.

«Я плакала каждый день, целыми днями», — такой была реакция актрисы на необходимость каждый день помогать своим дочерям, семилетней Олив и пятилетней Фрэнки, в удаленной учебе.

Теперь, почувствовав на себе особенности труда педагога, Бэрримор, по ее словам, начала еще больше ценить труд учителей.

Ей оказалось очень нелегко следить за учебой своих дочерей, требовать от них должного внимания и оставаться чуткой и заботливой матерью. Все же, как считает сама актриса, ей удалось пройти это испытание, несмотря на все эмоциональные трудности, а нужный подход к учебе в удаленном режиме был найден.