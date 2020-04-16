Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM В связи с режимом самоизоляции, в храмах Нижегородской области не будет проводиться освящение пасхальной снеди, поэтому куличи и творожные пасхи освятят на хлебозаводах, — сообщают в министерстве сельского хозяйства региона.

Первые куличи и пасхи уже освятили на хлебопекарных предприятиях «Сормовский хлеб» и «Дзержинскхлеб». Вся освященная продукция поступит в торговые сети.

«За качество изделий можно не переживать, ведь к санитарным нормам на предприятии и раньше относились трепетно, а сейчас ещё усилили. Все сотрудники, приходя на работу, меняют одежду. На лицах маски, на руках перчатки, дистанция не меньше полутора метров» — рассказала Светлана Хонина, начальник производственно-технологической лаборатории компании «Сормовский хлеб».

В Нижегородской области работает 50 хлебопекарных предприятий.

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