Оренбург, , 13:23 — REGNUM В Оренбургской области на 16 апреля зарегистрировано 157 случаев заражения коронавирусом, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Подтверждено федеральным центром 82 положительных результата на коронавирус. Еще у десяти пациентов отрицательный результат теста, но типичная для заболевания клиническая картина. Остальные зараженные выявлены в результате исследования тестов региональными лабораториями.

За прошедшие сутки, на 16 апреля, в регионе федеральной лабораторией подтверждено 28 новых случаев заражения, на региональном уровне — 23. Выздоровел один человек.

В реанимационных отделениях находятся шесть пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья 34 человек медики оценивают как среднетяжелое, остальных — удовлетворительное.

Среди зараженных коронавирусом 12 детей, 76 человек — в возрасте от 18 до 44 лет, 34 оренбуржца — в возрасте от 45 до 59 лет, 24 человека — от 60 до 69 лет, еще 11 больных — старше 70 лет.

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