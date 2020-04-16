Батуми, Грузия, , 13:43 — REGNUM Батумская и Лазетская епархия Грузинской православной церкви проведет ночное пасхальное богослужение без участия прихожан. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь епархии Иоанн Горелишвили, передает Общественное телевидение.

«Мы приняли решение, потому что церковь и двор не могут вместить прихожан в пасхальную ночь», — объяснил принятое решение представитель ГПЦ.

Он добавил, что для того, чтобы избежать проблем у верующих из-за комендантского часа, пасхальную литургию начнут в 7 утра. Это также позволит прихожанам присутствовать на службе, соблюдая дистанцию, так как она будет проводится на улице рядом с церковью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Грузии и патриархия ГПЦ договорилась о порядке празднования Пасхи. На богослужениях разрешили присутствовать прихожанам, при условии соблюдения дистанции. Там, где двор церкви позволяет вместить прихожан, желающим принять участие в ночном богослужении нужно прийти до 21:00 и пробыть там до 6:00, так как в это время действует комендантский час.

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