Воронеж, , 13:23 — REGNUM Отдельный семиэтажный корпус №2 Воронежской областной клинической больницы №1 перепрофилировали для пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В корпусе подготовлено 450 коек, в том числе 200 реанимационных. Оборудованы 315 кислородных точек, в наличии — более 60 аппаратов ИВЛ. Также в корпусе есть компьютерный томограф, рентгенологический аппарат, аппараты УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория.

В приёме больных с подозрением на коронавирус могут быть задействованы около тысячи ведущих специалистов больницы — это пульмонологи, эндокринологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги, медсестры, санитарки. Всех сотрудников регулярно проверяют на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области на 16 апреля подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано четыре летальных исхода — в двух случаях наличие коронавируса было подтверждено лабораторно, в двух его наличие показал первичный анализ.