Москва, , 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое. Об этом он рассказал «Общественной службе новостей».

«Это никакая не пневмония… Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — сказал он.

По его словам, для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ.

При коронавирусе происходит поражение стенок сосудов и клеток крови, а легкие являются органом-мишенью, но они не являются органом-мишенью номер один.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские ученые заявили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом.

По словам специалистов, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.