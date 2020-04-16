Красноуфимск, Свердловская область, , 13:21 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил жёсткие ограничения по коронавирусу в Красноуфимске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

В городе уже несколько дней фиксируют прирост заразившихся. Из-за этого там запрещается торговля непродовольственными товарами и работа детских садов.

Ранее такие ограничения действовали лишь в девяти муниципалитетах Свердловской области (Екатеринбурге, Среднеуральске, Верхней Пышме, Красноуральске, Берёзовском, Верхней Салде, Полевском, Богдановиче и Нижнего Тагиле).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции по 20 апреля. В области подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом.

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