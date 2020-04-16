Иерусалим, , 13:21 — REGNUM Полностью излечился от COVID-19 министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, сообщает Mignews (Израиль).

Лицман заболел COVID-19 в начале апреля и все это время он и его жена находились под наблюдением врачей, соблюдая карантинные предписания. Но свои обязанности министра здравоохранения Яаков Лицман продолжал исполнять в удаленном режиме.

Недавний анализ на коронавирус показал, что министр переборол недуг, результат анализа отрицательный.

Министра обвиняют в том, что, по данным СМИ, он нарушил требования карантина — предположительно, уже будучи зараженным. Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что Лицман «ни в коем случае не может остаться на должности министра здравоохранения».