Москва, , 13:47 — REGNUM Нехватка мест в больницах на данный момент связана с ошибками в логистике. Об этом 16 апреля заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас, по данным Минздрава, примерно 1,2 млн коек. По их нормативу должно быть от 3 до 5% реанимационных коек — примерно такое количество по всей стране. Если брать по аппаратам ИВЛ, на каждую реанимацию должно приходиться полтора аппарата ИВЛ. Соответственно, считая просто, если 800 тысяч заболевших, госпитализация потребуется 160 тысячам заболевших», — сказал Журавлёв.

По словам парламентария, нехватка мест в медицинских учреждениях начнёт ощущаться, когда количество госпитализированных по стране превысит 160 тысяч человек.

«Я не понимаю, почему нам не хватает мест сегодня. Это 100% вопрос логистики. Не везут туда, где есть места, а везут туда, где они закончились», — заявил депутат Госдумы РФ.

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