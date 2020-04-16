Грозный, , 13:14 — REGNUM Специалисты детского технопарка «Кванториум» в Чечне изобрели защитные экраны-визоры для врачей. Первая партия устройств уже готова для передачи в медучреждения Чечни для испытаний, пишет ИА «Грозный-информ».

По данным министерства образования и науки, в чьем ведении находится технопарк, визоры производятся на 3D-принтере в цехе Hi-tech. На этом же оборудовании изготавливается еще одно приспособление, придуманное специалистами центра и предназначенное для облегчения труда медицинских работников, — мягкие держатели для медицинских масок.

Они, как полагают изобретатели, смогут избавить от нагрузки, которую испытывают врачи и медсестры от обычных тесемок медицинских масок во время многочасовых рабочих смен.