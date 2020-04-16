Котлас, Архангельская область, , 13:08 — REGNUM В Котласе у ребёнка обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом в соцсетях сообщил глава городской администрации Андрей Бральнин.

Опасная инфекция выявлена у ребенка, у родителей которого был подтвержден ранее корнавирус.

«Всего за наблюдательный период на территории МО «Котлас» зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, один из них выздоровел», — сообщил Бральнин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 34 человек. 11 выздоровели, 1 скончался.