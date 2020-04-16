Тбилиси, , 13:07 — REGNUM В Тбилиси будут закрыты на Пасху все кладбища. Об этом 16 апреля сообщил журналистам мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы, вместе с соответствующими службами закроем возможность посещения кладбищ», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что дни празднования Пасхи важно принять дополнительные меры безопасности, чтобы потом не появились новые проблемы. Каладзе также призвал жителей столицы оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 17 апреля на 10 дней доступ на все кладбища в стране будет ограничен. Какие именно ограничения будут действовать, он не сообщил.

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