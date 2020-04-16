Махачкала, , 13:08 — REGNUM Акция по бесплатной установке автономных дымовых пожарных извещателей проводится в Дагестане сотрудниками МЧС. Датчики устанавливают в домах и квартирах многодетных и неблагополучных семей, а также одиноких престарелых людей, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Акция проходит по всему Дагестану в целях быстрого обнаружения признаков пожара. Отмечается, что датчик позволяет своевременно принять необходимые меры при задымлении, поскольку он подает громкий сигнал, который услышит даже спящий человек.

Помимо установки извещателей,отрудники МЧС рассказывают жителям о мерах пожарной безопасности и раздают им соответствующие памятки, проверяют состояние электропроводки и исправность газового оборудования.

По данным дагестанского МЧС, в 2019 году в республике было зарегистрировано более трех тысяч пожаров, в которых погибли 35 человек, еще 88 пострадали. За три с половиной месяца текущего года в регионе произошло 634 пожара — погибли семь человек, трое пострадали.