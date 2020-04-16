Пенза, , 13:17 — REGNUM В Пензенской области 16 апреля выявлено 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительные результаты анализов подтвердили заражение ещё 7 жителей региона.

Среди них один ребенок пяти лет, возраст остальных — от 18 до 87 лет. Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, Иссинском, Кузнецком, Спасском районах. Под медицинским наблюдением находятся 2 537 человек, снято с учета 5 981 человек. В Пензенской вирусологической лаборатории проведено 11 334 исследования, всего обследовали 10 720 человек. Более 4 тыс. исследований провели в лабораториях лечебной сети, обследовали 3 861 человека.

Оперативную информацию по Пензенской области представила руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 16 апреля подтверждено 324 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Поволжье число выявленных случаев заражения выросло до 1745.

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