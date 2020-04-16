Москва, , 13:06 — REGNUM Продукция или лекарственные препараты для профилактики новой коронавирусной инфекции могут представлять опасность для здоровья человека. Их не стоит принимать без назначения врача, сообщили в Росздравнадзоре.

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Отмечается, что в настоящее время в мире не существует вакцины для профилактики COVID-19. Существуют 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса. При этом они не являются экспресс-тестами.

Росздравнадзор призывает граждан быть бдительными в связи с распространение возможной ложной информации о диагностике и профилактике коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России открыто почти 380 лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

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