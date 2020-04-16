Красноярск, , 13:04 — REGNUM Десять пациентов с диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ в Красноярском крае. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 16 апреля в региональном министерстве здравоохранения.

Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ в Красноярске, ещё пять — в других территориях края. По данным минздрава, это пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями.

«Основная часть пациентов переносит заболевание в лёгкой форме, либо это средняя степень тяжести». — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля всего в Красноярском крае подтверждено 202 случая заражения коронавирусом, в том числе 20 человек уже выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявлено ещё 60 случаев заражения коронавирусом