Стокгольм, , 13:13 — REGNUM В Швеции медицинские работники, которым предоставляют бесплатную парковку на время пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее, обязаны платить налог на такую льготу. Теперь же представители Умеренной коалиционной партии выступили с предложением в парламенте Швеции, согласно которому правительство должно изменить законодательство, чтобы избавить шведских врачей от таких сборов. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Это аморально, когда те, кто делает все возможное, должны облагаться налогом», — заявил представитель Умеренных Никлас Уикман.

Напомним, что власти Стокгольма сейчас предлагают всем медицинским работникам воспользоваться услугами бесплатной парковки. Такая мера направлена на то, чтобы сотрудники медицинских учреждений не пользовались общественным транспортом, где риск заражения очень высок. В регионе Вестра-Гёталанд также готовы предоставить медработникам такую возможность.

Однако, как уже отмечали журналисты Dagens Nyheter, это выгодная для шведских медиков опция является налогооблагаемой. По заявлениям Шведского налогового агентства, в законодательстве есть много исключений, но они не имеют отношения к этой ситуации. Таким образом, шведские политики из Умеренной коалиционной партии намерены решить этот вопрос, изменив действующее законодательство в сфере налогообложения.