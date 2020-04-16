Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В двух новых случаях смерти среди пациентов в Петербурге COVID-19 был выявлен посмертно. Об этом 16 апреля сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала коронавирусной пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 1083 случая заражения. Скончались семь человек.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Они вошли в статистику федерального штаба, обнародованную утром 16 апреля.

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89-летний мужчина умер 5 апреля в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2». Поступил туда переводом из Введенской больницы, где находился в кардиологическом отделении.

«Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию СOVID-19 получен посмертно. Страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Причиной смерти признана двусторонняя пневмония», — пояснили в комздраве.

Вторая умершая пациентка — 81-летняя женщина, ушедшая из жизни 5 апреля в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Поступила туда с двухсторонней пневмонией.

«Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию СOVID-19 получен посмертно. Страдала многочисленными хроническими заболеваниями», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик Евгений Шляхто отметил, что процедура погребения скончавшихся с диагнозом COVID-19 четко прописана Роспотребнадзором, поэтому отпала необходимость хоронить умерших в цинковых гробах.

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