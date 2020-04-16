Джакарта, , 13:02 — REGNUM В Индонезии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5 516, сообщает информационный портал Detik.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса Ахмада Юрианто, за сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 380.

Ранее по состоянию на 15 апреля 2020 года в Индонезии было зарегистрировано 5136 случаев заражения SARS-COV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рабочая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии провела обучение для 22 000 новых добровольцев.

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