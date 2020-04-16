Каир, , 13:01 — REGNUM Около 41 миллиона человек в Судане и Египте не имеют возможности регулярно мыть руки, что увеличивает риск заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад ООН.

В докладе говорится, что 10 миллионов человек в Египте и 31 миллион человек в Судане не имеют доступа к воде и мылу.

По данным ВОЗ, мытье рук является одной из важнейших мер по предотвращению распространения коронавируса.

К настоящему моменту в Египте выявили 2505 случаев заражения коронавирусом, а в Судане — 32.