Сеул, , 12:54 — REGNUM Десять представителей американских военных баз в Южной Корее, ранее заболевших COVID-19, вылечены и выписаны из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на военных базах США, расположенных на территории Южной Кореи, составляет 24 человека.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом среди военнослужащих американских баз в Южной Корее был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 22 новых случая заражения коронавирусом и 141 случай выздоровления. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 613.

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