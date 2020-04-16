Минск, , 12:48 — REGNUM Вопросы амнистии отдельных категорий осужденных за наркопреступления и коррупцию обсудил на совещании 16 апреля Александр Лукашенко. По его поручению Верховный суд подготовил законопроект об амнистии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным, в данном случае в канун 75-летия Великой Победы», — отметил белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что в 2020 году перечень под попадающих под амнистию расширен, в частности: «В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год».

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«По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок», — сказал Лукашенко, обращаясь к замглавы президентской администрации Ольге Чуприс. Лукашенко отметил, что к уголовной ответственности за наркопреступления привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Он впервые признал ответственность нынешнего руководства постсоветской республики за такое состояние дел.

«Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы», — сказал Лукашенко.

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«Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… — отметил белорусский лидер. — Наша задача — обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц». Лукашенко уверен, что «не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги». Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование.

Чуприс получила от Лукашенко указание: «Надо выработать определенный механизм. Потому что вы закопаетесь в этих сотнях и тысячах людей. Надо, чтобы комиссии внизу рассмотрели и внесли предложения».

«Но я хочу предупредить, что за все эти предложения ответственность будут нести все по вертикали, кто будет их вносить. Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие «Матерей 328». Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому мы еще раз должны всё взвесить и окончательно определиться с подходами», — резюмировал Лукашенко.