Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Мобильное приложение STOP COVID, которое предупреждает о контактах с инфицированными коронавирусом, запустили в Грузии 16 апреля. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Bluetooth, GPS и другие технологии используются для определения того, какие смартфоны были в непосредственной близости друг от друга», — объяснили в министерстве журналистам принцип действия приложения.

В ведомстве рассказали, что фиксироваться будут те случаи, когда два человека находились на расстоянии менее двух метров в течение 15 минут и более. Если у одного из них будет выявлен коронавирус, то второго об этом оповестит приложение в телефоне. Ему тогда необходимо принять меры по самоизоляции и оповестить об этом соответствующие службы.

Стоит отметить, что аналогичные приложения работают в Японии, Южной Корее, Сингапуре и других странах.