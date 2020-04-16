Париж, , 12:47 — REGNUM Граждане Франции, у которых выявлено бессимптомное заражение коронавирусной инфекцией, будет помещены в отели гостиничного оператора Accor, соответствующее соглашение было заключено между президентом компании Себастьяном Базеном и фондом AP-HP, сообщает La Parisien.

«Это решение было принято вчера», — заявил Базен 16 апреля французским СМИ.

По его словам, на сегодняшний день более 300 отелей, входящих в гостиничную сеть, дали свое согласие на размещение пациентов, у которых заражение коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно.

«Это будет по себестоимости комнаты — от €30 до €50», — подчеркнул Базен.

Французское издание напоминает, что COVID-19, чьим возбудителем является коронавирусная инфекция, протекает бессимптомно в 30% — 60% случаев. Несмотря на это, они могут быть источником инфицирования на протяжении многих дней до того, как у них появятся первые признаками заражения.

Напомним, с начала пандемии во Французской республике COVID-19 был выявлен у более чем 106 тыс. человек, из которых более 17 тыс. скончались.