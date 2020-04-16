Ташкент, , 12:45 — REGNUM В Ташкенте планируют запустить «горячую линию» по приему жалоб от жителей столицы на сотрудников правоохранительных органов, сообщили 16 апреля в пресс-службе ГУВД Ташкента.

«Ваши замечания в адрес сотрудников ГУВД Ташкента, обеспечивающих соблюдение правил карантина, не остаются без внимания руководства», — сообщили в ведомстве.

В ГУВД отметили, что пожаловаться можно по телефону, через Facebook, электронную почту или Telegram-бот. Анонимные сообщения рассматриваться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в Узбекистане начали использовать ограничительные меры в своих целях. В частности, абонентам сотовых сетей стали приходить СМС-сообщения с требованием оплатить штраф за якобы нарушение режима самоизоляции.

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