Джакарта, , 12:37 — REGNUM Рабочая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии провела обучение для 22 000 новых добровольцев, сообщает Kompas.

Руководитель группы добровольцев Андре Рахадиан заявил, что обучение было организовано таким образом, чтобы добровольцы, которые будут участвовать в борьбе c СOVID-19, были достаточно осведомлены о ситуации.

Между тем председатель отдела подготовки добровольцев Прасето Нурхарджанто отметил, что почти все учебные мероприятия проводились онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжахжанто заявил, что во время пандемии были усилены меры безопасности на границе, соединяющей Индонезию и Малайзию.

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