Белград, , 12:23 — REGNUM Сербские власти не смогут отменить комендантский час на несколько часов в воскресенье 19 апреля для того, чтобы православные верующие могли сходить на пасхальную литургию. Об этом президент Сербии Александр Вучич сообщил 15 апреля патриарху Сербскому Иринею в телефонном разговоре.

«Президент Вучич подчеркнул, что понимает потребность народа и церкви отпраздновать главный христианский праздник — Воскресение Христово, о чем Священный синод (Сербской православной церкви), проявив родительскую заботу к своим верующим, попросил государственное руководство», — говорится в совместном сообщении канцелярий президента Вучича и патриарха Иринея.

Но, несмотря на все это, эпидемиологическая обстановка в Сербии не позволяет отменить запрет на передвижение во время комендантского часа, подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии также поблагодарил церковь за «высокий уровень общественной ответственности» и оказанную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Священный синод Сербской православной церкви обратился к руководству страны с просьбой разрешить верующим, которые не находятся в обязательном домашнем карантине, посетить церковь в воскресенье 19 апреля для участия в утренней пасхальной литургии.

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