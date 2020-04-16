Москва, , 12:22 — REGNUM В воздушной зоне Москвы с 15 апреля началась подготовка к воздушной части Парада Победы. Для этого установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП), сообщили в Росавиации.

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Работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское, Калуга (Грабцево) и Остафьево ограничат 15, 17, 20 и 22 апреля, резервные дни — 16, 21, 23 и 24 апреля. Авиакомпании и аэропорты заранее извещены об ограничениях.

Для проведения в Москве генеральных репетиций воздушной части Парада Победы временный режим ИВП будет установлен отдельно. В параде предполагается участие 75 самолётов Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле изучат обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой о переносе парада Победы в Москве

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