Ташкент, , 12:20 — REGNUM В Узбекистане выявили 9538 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом 16 апреля заявил начальник управления по исполнению законодательства генеральной прокуратуры республики Содикжон Бердиалиев на брифинге.

По его словам, всех граждан республики поместили на карантин. Бердиалиев отметил, что 2204 человека — родственники пациентов с COVID-19, 3877 — коллегии и лица, находившиеся в постоянно общении, и 3453 — контактировали с пациентом хотя бы один раз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Узбекистане выявили 1349 случаев заражения коронавирусом, 107 человек выздоровели, четверо — скончались.

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