Киев, , 12:23 — REGNUM Пять лет прошло с момента убийства популярного украинского писателя Олеся Бузины. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 16 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что расследование не проводится, исполнители до сих пор на свободе.

«Власть делает всё, чтобы убийцы Олеся Бузины не понесли заслуженного наказания. К сожалению, президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) последовательно продолжает политику Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM), а это означает, что ни исполнители, ни заказчики, ни организаторы убийства Олеся не будут наказаны», — отметил депутат.

Кузьмин напомнил, что помимо Бузины после госпереворота на Украине были убиты или странным образом «покончили с собой» полтора десятка членов Партии регионов.

«Убийцы Олеся, чья вина полностью доказана следствием, находятся на свободе, им не избрана мера пресечения, адвокаты убийц регулярно в судах угрожают прокурорам и судьям, убийцы живут за бюджетные средства, регулярно выделяемые им одним из министерств», — рассказал популярный украинский блогер Анатолий Шарий в своём telegram-канале.

Напомним, Олесь Бузина был убит во дворе своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года.

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