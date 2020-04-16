Новосибирск, , 12:18 — REGNUM Пассажирский транспорт Новосибирска вернётся к обычному режиму работы. Муниципальным службам поставлена соответствующая задача, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник уточнил, что связано это с увеличением количества пассажиров после возобновления работы промышленных и строительных предприятий, некоторых компаний малого и среднего бизнеса.

«Муниципальный транспорт вернули в обычный режим работы, сейчас работаем с частными перевозчиками», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Локтя.

При этом мэр подчеркнул, что транспорт на линии пока работает в режиме сокращённого дня.