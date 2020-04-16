Владимир, , 12:17 — REGNUM Во Владимирской области 16 апреля выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Шесть новых случаев выявлено в Муроме, по два — в Коврове и Меленках, по одному — в Александрове, Вязниках, Кольчугино и Юрьеве-Польском.

Всего в регионе зарегистрировано 159 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 33 — в Петушках, по 29 — в Коврове и Муроме, 14 — в Юрьеве-Польском, десять — в Александрове, по девять — в Гусь-Хрустальном и Кольчугино, восемь — во Владимире, пять — в Судогде, по три — в Киржаче и Собинке, по два — в Камешково и Меленках, по одному — в Вязниках, Гороховце и Радужном.

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