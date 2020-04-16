Архангельск, , 12:15 — REGNUM Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Архангельской области выросло до 34. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Один из новых случаев заражения выявлен у женщины 1956 года рождения. Она поступила в Архангельскую областную клиническую больницу с пневмонией после возвращения из Волгограда.

В штабе также сообщили, что одна из пациенток, проходившая лечение в Няндоме, выздоровела. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 11.

Добавим, что с начала эпидемии в Архангельской области на коронавирус обследовали 6612 человек.