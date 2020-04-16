Копенгаген, , 12:18 — REGNUM В Дании открылись после карантина детские сады и начальные школы, сообщает Politiken.

С 15 апреля в большинстве регионов Дании и в Копенгагене, столице страны, вновь начались занятия для младшеклассников и детсадовцев. Пока что предписаниям министерства здравоохранения признано соответствующими лишь 35% школ Копенгагена и не все из населенных пунктов других муниципалитетов сумели адаптировать свои школы.

Мероприятия по приведению школ в соответствие новым требованиям продолжаются: в числе прочего, по новым стандартам необходимо обеспечить дистанцию между партами учащихся в 2 метра.

Как ожидается, все учебные заведения Дании успеют адаптироваться к 20 апреля и младшеклассники смогут продолжить учебу по всей стране. Учащиеся средних и старших классов смогут вернуться в школы не раньше второй декады мая, но даже такой график уже значительно поспособствует датской экономике в восстановлении после карантина.