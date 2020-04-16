Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В лабораториях Ростовской области за сутки выполнено более 1,2 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 апреля.

Всего донскими специалистами проведено 11 тыс. 337 тестов на коронавирусную инфекцию, «в том числе за последние сутки — 1 тыс. 208».

ИА REGNUM напоминает, что после рекомендации главного санитарного врача региона обследовать дома-интернаты и спецучреждения закрытого типа в Ростовской области планируется подключить дополнительные силы к проведению тестов на коронавирус.

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