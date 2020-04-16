Оренбург, , 12:12 — REGNUM Федеральная лаборатория подтвердила за прошедшие стуки, по состоянию на 16 апреля, 28 новых случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе общей сложности подтверждено 82 случая заражения.

Напомним, на 15 апреля в Оренбуржье числилось 135 случаев, в том числе клинические и подтвержденные на региональном и федеральном уровнях лабораториями. Выздоровели 12 человек, двое скончались.