Москва, , 12:10 — REGNUM Ответ распространителям фейков в условиях эпидемии и самоизоляции должно давать не только государство (своей активной информационной политикой), но и общество — своей самоорганизацией против распространителей слухов и сеятелей паники, и этот процесс уже начался, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 апреля, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

« Что движет теми, кто распространяет слухи и фейки? Здесь можно выделить несколько категорий. Первый мотив — желание «хайпануть», получить новых подписчиков за счет ярких заголовков и сногсшибательных историй. Другой вариант — желание извлечь прибыль или свести счеты, бросив тень на конкурента. В регионах уже есть такие истории — в таком-то доме, мол, «живет зараженный». Наконец, третий мотив — информационные вбросы и диверсии с целью расшатать ситуацию, подорвать информационную безопасность в масштабах региона или страны в целом.

В ближайшие дни можно ожидать вбросов множества недостоверных данных, связанных с пасхальными праздниками. Ситуация осложняется тем, что в целом ряде регионов трактовки введенных ограничений двойственны — в храмы ходить как бы и не следует, но все-таки можно. Есть ситуации, когда в одном регионе службы ограничены, в соседнем — разрешены.