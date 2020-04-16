Ульяновск, , 12:10 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число заражённых новых коронавирусной инфекцией. За сутки официально установлено ещё 19 случаев, сообщает Роспотребнадзор.

В целом в стране официально за сутки подтверждено 3448 новых случаев инфицирования, в том числе в Поволжье — 324. Из них в Ульяновской области федеральной лабораторией подтверждено 19 новых случаев инфицирования.

Всего в Ульяновской области в настоящее время выявлено 123 пациента с коронавирусом, из них двое выздоровели. Один человек, 68-летняя женщина, скончалась: власти отмечали, что она почувствовала недомогание 1 апреля после возвращения из Москвы, но к врачам обратилась 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье выписаны после полного выздоровления 123 человека, 19 пациентов скончались от хронических заболеваний.