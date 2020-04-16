Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции не классифицирует избыточный вес как фактор риска, но, согласно многочисленным свидетельствам медицинских работников, значительная часть пациентов с ишемической болезнью сердца, характеризующейся нарушением кровоснабжения миокарда, которые получили неотложную помощь в палатах интенсивной терапии, страдала от избыточного веса. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Таким образом, отмечают журналисты, для людей с ожирением существует большой риск попадания в реанимационное отделение в случае заражения коронавирусом.

Беспокойство жителей Швеции касательно вопросов, связанных с избыточным весом, отмечает Hobs Hälsa, компания, помогающая многим людям справиться с ожирением.

Сообщается, что шведов беспокоят вопросы о возможном состоянии протекания коронавируса в случае заражения независимо от их веса. Наиболее распространенным вопросом стало отношение людей с избыточным весом к группе риска.

Но до сих пор Агентство общественного здравоохранения Швеции не классифицировало ожирение как фактор риска для коронавирусной инфекции. Тем не менее, специалисты по интенсивной терапии считают, что очень большая группа наиболее тяжелобольных пациентов с COVID-19 имеет избыточный вес.