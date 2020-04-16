Петрозаводск, , 12:13 — REGNUM Более 218 млн рублей направлены из бюджета Карелии на республиканские доплаты медицинским работникам и вспомогательному персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия.

Поправки в бюджет региона депутаты приняли 16 апреля на заседании Законодательного собрания.

«Только из республиканского бюджета на сегодняшний день выделено более 218 на республиканские доплаты медицинским работникам. С учетом федеральной помощи более 300 млн рублей будет направлено на эти цели. Это хорошая и необходимая мера поддержки», — сказал член Комитета по здравоохранению и социальной политике Михаил Стоцкий.

Ранее сообщалось, что республиканские выплаты врачам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, составят 25 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 20 тысяч рублей, младшему — 15 тысяч рублей, прочим работникам — семь тысяч рублей.

Доплаты предусмотрены для сотрудников скорой помощи. Врачам — 20 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 15 тысяч рублей, фельдшерам по приему вызовов — 10 тысяч рублей, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи — семь тысяч рублей.

Оказывающим первичную медико-санитарную помощь врачам размер региональной доплаты составит 15 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, ведущего самостоятельный приём, она установлена в объеме 13 тысяч рублей. Доплата среднему медицинскому персоналу составит 10 тысяч рублей. Для младшего медперсонала и прочих категорий работников она определена в размере пять тысяч рублей.

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