Москва, , 12:16 — REGNUM Тополиный пух может усугубить ситуацию с коронавирусом в России, если распространение инфекции не прекратится до середины июня. Об этом заявила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в эфире НСН.

Она отметила, что зачастую аллергические заболевания органов дыхания обостряются в период цветения тополя. Аллергики входят в зону риска в период пандемии, при этом вскоре начнётся сезон цветения, при котором их состояние ухудшается.

«А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — сказала Логина.

Она добавила, что более 20% населения Земли страдают разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом, а также сталкиваются с обострениями в сезон цветения. Из-за защитных реакций слизистых оболочек такие люди более подвержены воздействию вирусов.

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