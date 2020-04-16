Гонконг, Китай, , 12:08 — REGNUM Лишь один новый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен за последние сутки в Гонконге, сообщает 16 апреля South China Morning Post.

Заражение коронавирусом обнаружили у 19-летней девушки, которая вернулась в Гонконг из Великобритании 1 апреля. Как отмечает издание, подобные невысокие показатели распространения коронавирусной инфекции город демонстрирует уже пятый день подряд.

В общей сложности, в городе выявлено 1 тыс. 17 случаев заболевания COVID-19. По информации властей, на сегодняшний день в больницах города находятся 528 пациентов, девять из них — в критическом состоянии. Состояние еще девяти пациентов оценивается как серьезное.