Белгород, , 12:14 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Белгородской области за минувшие сутки. По данным федерального оперативного штаба на 16 апреля всего в регионе выявлено 58 человек с коронавирусом.

Во всероссийской статистике по Белгородской области отражены трое выздоровевших и двое скончавшихся пациентов, 58 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Региональный оперативный штаб днём 15 апреля говорил уже о 59 заразившихся гражданах. Актуальные данные огласят на ежедневном брифинге в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, все необходимые тесты на коронавирус теперь делают в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии, она получила соответствующее заключение от Роспотребнадзора. В Противочумный институт будут отправлять только экстренные и особые случаи, требующие детальной проверки.

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