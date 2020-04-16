Москва, , 12:05 — REGNUM Правительство России должно уже на следующей неделе подготовить поправки о повышении страховых гарантий медикам, которые борются с коронавирусом, до уровня, аналогичного страховым гарантиям военнослужащих. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, такие гарантии предусмотрены для «врачей, среднего и младшего медицинского персонала. водителей автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)».

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Соответствующие изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации должны быть внесены до 25 апреля.

Этим же документом правительстве РФ поручено принять решение о выделении из федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами, получат дополнительные страховые гарантии, президент России Владимир Путин заявил 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. Уточнялось, что повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России.